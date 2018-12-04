İzmir'de Yasa Dışı Göçle Mücadele

İzmir
'in Seferihisar
ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan
'a gitmeye çalışan 56 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Doğanbey
Mahallesi'nden Sisam Adası'na geçme hazırlığında oldukları bildirilen yabancı uyruklulardan oluşan bir gruba müdahale etti.
Ekipler yurt dışına çıkmaya hazırlanan 56 düzensiz göçmeni yakaladı.
Çevrede yapılan araştırmada bir tekne motoru, 12 metre uzunluğunda şişme bot ve can yelekleri ele geçirildi.
Hazırda bekletilen 3 otomobile el konulurken, yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi, 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
04 Aralık 2018 Salı 14:45