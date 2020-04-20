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İzmir'de yasağa uymayan kişilere 2 milyon 889 bin TL para cezası kesildi

İzmir'de yasağa uymayan kişilere 2 milyon 889 bin TL para cezası kesildiKORONAVİRÜS salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi.

20.04.2020 00:44 | Son Güncelleme: 20.04.2020 00:46
İzmir 'de yasağa uymayan kişilere 2 milyon 889 bin TL para cezası kesildi
KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi. 48 saat içerisinde yaşanan ihlallerden dolayı İzmir'de bin 456 kişiye 2 milyon 889 bin TL para cezası kesildi.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra Yunus ve trafik ekipleri, jandarma ekipleri ve bekçiler de şehrin hemen her noktasında 48 saat boyunca denetimlerini sürdürdü. İzmir'de büyük çoğunlukla yasağa uyulduğu gözlenirken, bazı vatandaşların yasağın sona ermesinin hemen ardından araçlarıyla birlikte yola çıktığı görüldü. İl genelinde yapılan denetimler kapsamında sokağa çıkma yasağına uymayan bin 456 kişiye idari işlem yapılırken, toplamda 2 milyon 889 bin TL para cezası kesildiği belirtildi. Öte yandan trafik denetlemesine takılan ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, ekiplere yaptıkları çalışmadan ötürü teşekkür etti. İzmir’de yasağa uymayan kişilere 2 milyon 889 bin TL para cezası kesildi

Kaynak: DHA

Etiketler: İzmir, Güncel
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