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İzmir'de yasağa uymayanlara 2 milyon 460 bin lira para cezası kesildi

KORONAVİRİS salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi.

13.04.2020 00:49 | Son Güncelleme: 13.04.2020 00:50
İzmir'de yasağa uymayanlara 2 milyon 460 bin lira para cezası kesildi

KORONAVİRİS salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi. 2 gün içerisinde yaşanan ihlallerden dolayı bin 223 kişiye 2 milyon 460 bin lira para cezasının uygulandığı kentte yasağın bitmesiyle çok sayıda vatandaşın sokaklara çıktığı görüldü. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler denetimlerine yasak bittikten sonra da devam etti.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi. İzmir'de de büyük çoğunlukla uyulan yasağın sona ermesinin hemen ardından vatandaşların araçlarıyla birlikte yola çıktığı görüldü. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra Yunus ve trafik ekipleri, Alsancak Garı önünde denetimlerini sürdürdü. Yasağın sona ermesine rağmen bölgede bulunan ekipler, denetimlere devam etti. Durdurulan araçların sürücülerine maske takmaları yönünde uyarılarda bulunan ekipler, sokağa çıkma yasakları devam eden 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı vatandaşları da denetledi.Öte yandan ekiplerin bu sürede sokağa çıkma yasağına uymayan bin 223 kişiye idari işlem yaptığı ve toplamda 2 milyon 460 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İzmir, Güncel
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