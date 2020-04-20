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İzmir'de yasağın sona ermesinin ardından polis ekipleri vatandaşları uyardı

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün süren sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle İzmir'de polis ekipleri işlek yerlerde denetim yaptı.

20.04.2020 02:30 | Son Güncelleme: 20.04.2020 02:32
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün süren sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle İzmir 'de polis ekipleri işlek yerlerde denetim yaptı.
Bakanlık tarafından 17 Nisan Cuma günü yayımlanan genelgeyle yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi. Bu kapsamda kentin işlek noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, yaş, kimlik ve ehliyet denetimi yaptı. Ekipler, vatandaşları gerekmedikçe sokağa çıkmamaları konusunda uyardı. Kent sakinlerinin fazla yoğunluk oluşturmadan akaryakıt istasyonlarına gittiği görüldü.
Uygulamaya takılan sanatçı İzzet Yıldızhan, polis ekiplerine görevlerinde kolaylıklar diledi.
Ayrıca, ekiplerce yapılan denetimlerde sokağa çıkma yasağı süresince yasağa uymayan 15 kişi hakkında adli, 1452 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
Kurallara uymayanlara toplam 2 milyon 918 bin lira ceza uygulandı. İzmir’de yasağın sona ermesinin ardından polis ekipleri vatandaşları uyardı

Kaynak: AA

Etiketler: İzmir, Polis, Güncel
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