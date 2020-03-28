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İzmir'de yasak öncesi son seferler yapıldı

İzmir'de yasak öncesi son seferler yapıldıKORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında, şehirlerarası otobüs seferlerinin Valilik onayıyla yapılması kararının ardından, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, yasak öncesi son seferler yapıldı.

28.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:27
İzmir 'de yasak öncesi son seferler yapıldı
KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında, şehirlerarası otobüs seferlerinin Valilik onayıyla yapılması kararının ardından, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, yasak öncesi son seferler yapıldı.
Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye 'de görülmeye devam eden koronavirüs salgınına karşı alınan bir dizi tedbirler kapsamında, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerin seferleri de Valilik onayına bağlandı. Bugün saat 17.00'da başlayacak yasak sonrasında, şehirlerarası zorunlu olarak seyahat etmek durumunda olan vatandaşlar valiliklerin koordinesinde olacak olan seyahat izin kurullarına müracaatta bulunacak ve talebi onaylanan kişilere izin belgesi verilecek.
İzin sürecine tabi tutulmak istemeyen yolcular ise, gitmek istedikleri şehirlere hemen bilet aldı. Sefer sayılarının, salgın öncesine gören yüzde 80 oranında düştüğü İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de, yasak öncesi son seferler yapıldı.
Vatandaşlardan Turgay Felek, "Bence geç kalınmış, olumlu bir karar bu. Otobüsler aslında tehlike arz etmiyor, ancak insanlar önlemlerini almazlarsa elbette otobüs içinde de bulaşma riski oldukça yüksek ve tehlikeli. Yani otobüsleri tehlikeli yapanların insanlar olduğunu söyleyebilirim. Günde 5 bin 7 bin test satısı yetersiz. En az 20 bin 30 bin yapılması lazım ki bu salgının önüne geçilebilsin. Ben 2 gün önceden biletimi ayırttım, bulana kadar da zorlandım. Memleketim Milas'a gidiyorum. Son gün gitmiş olduk" dedi.
'ÖNCEDEN UYARMALARI GEREKİYORDU'
Memleketi Muğla'nın Bodrum ilçesine gidecek olan Fuat Duyar ise, "Bilet almakta çok zorlandım. Bodrum'dan Ankara'ya gittim göz ameliyatı için. Hastanede randevular iptal olunca geri dönmek zorunda kaldım. Ankara'da zor bindim otobüse, ancak İzmir'e geldim buradan gidiyorum. Bu seyahat olayında önceden herkesi uyarmaları gerekiyordu. Yolda olanlar evlerine dönmeliydi, bir anda kesilmemeliydi. Biraz mağdur olan insanlar var. Neyse ki son anda da olsa ben dönebiliyorum" dedi.
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İzmir’de yasak öncesi son seferler yapıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, İzmir, Güncel

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İzmir'de yasak öncesi son seferler yapıldı

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