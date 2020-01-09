Haberler » 3. Sayfa » İzmir'de yasaklı yola giren tır, köprüye takıldı - Haberler

İzmir'de yasaklı yola giren tır, köprüye takıldı

İzmir Konak ilçesinde sadece belediye otobüslerinin girebileceği yola hızla giren tır, köprünün altında sıkıştı.

09.01.2020 16:01 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:06İzmir'de yasaklı yola giren tır, köprüye takıldı
ilçesinde sadece belediye otobüslerinin girebileceği yola hızla giren tır, köprünün altında sıkıştı.

Olay, Konak ilçesi Halkapınar Mahallesinde bulunan otobüs aktarma merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Şahin A. (39) idaresindeki 35 HEA 58 plakalı tır, Şehitler Caddesi üzerinden sadece belediye otobüslerinin giriş yapabildiği yola hızla girdi. Hızla girdiği yolda virajı alamayan tır, 3.30 metre yükseklik sınırı levhası bulunan köprünün altına sıkıştı. Bunun üzerine olay yerine yol yardım ekibi çağrıldı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri yoğun uğraşlar sonucu tırı sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan tırın olay yerinden ayrılırken, yol tekrardan otobüs trafiğine açıldı.

"Köprü yıkılıyor sandım"

Olaya tanıklık eden bir vatandaş ise yaşanılanlar o şöyle anlattı:

"Tır hızla geliyordu, köprünün yüksekliğini hesap edemedi. Geniş alması gerekirken büyük bir sesle köprünün altına girdi. Gelen sesten çok korktum. Köprü yıkılıyor sandım." - İZMİR

Konak, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:36  Türkiye'nin yabancı topraklarda askeri varlığı ne? Hangi ülkelerde üs bulunduruyor? - Haberler
16:34  KKTC'de cenazeler karıştı Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Haberler
16:33  Papa'dan ABD ve İran'a sağduyu çağrısı - Haberler
16:31  İHA duyurmuştu, o annenin hayali gerçek olacak - Haberler
16:29  Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı - Haberler
15:53  Son dakika: İran'dan yeni açıklama: Amacımız ABD askerlerini öldürmek değildi - Haberler
15:21  Türkiye-İran sınırında uçağın kuyruk izi, ilginç görüntüler oluşturdu - Haberler
15:19  Erdoğan'dan Berfin'in yüzünü asitle yakan sanığa sert sözler: Namussuz, alçak - Haberler
15:08  İran, ABD üslerinin vurulduğu füzelerin hazırlanma anına ilişkin video paylaştı - Haberler
14:56  Girdiği restoranda yemek pişirdi, uyudu ve restoranı soyup kaçtı - Haberler
9.01.2020 16:46:31