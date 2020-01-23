İzmir'de yaşayan Çanakkalelilerden Ankara'ya çıkarma

İzmir 'de yaşayan Çanakkalelilerden Anıtkabir 'e ziyaret

İzmir 18 Mart Çanakkaleliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin organize ettiği, sabah Anıtkabir'de Atanın huzuruna çıkarak çelenk koymasıyla başlayan Ankara ziyareti daha sonra TBMM'de CHP İzmir Milletvekili Prof.Dr. Kamil Okyay Sındır ziyareti ve TBMM gezisi ile son buldu.

Dernek Başkanı Arslan ziyaretle ilgili şunları söyledi;

'İzmir 18 Mart Çanakkaleliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak, Ankara Anıtkabir ve TBMM Kültür Gezisinde; bizlere özel ilgi gösterip rehber tahsis eden ve resmi tören icra eden Anıtkabir Komutanlığı'na, otobüs tahsis ederek ulaşımımızı sağlayan Bornova Belediye Başkanımız Dr.Mustafa İduğ'a, TBMM'nde bizleri ağırlayarak harika bir gün geçirmemize olanak sağlayan İzmir Milletvekilimiz Prof.Dr. Kamil Okyay Sındır ve danışmanı sevgili dostumuz Yasin Aksu ile gezimize katılan Yönetim Kurulu, üye ve dostlarımıza teşekkür ederiz.

Dernek Başkanı Arslan sözlerini şöyle sürdürdü, Bizler dernek olarak kültürümüzü yaşatmak gibi bir misyonumuz olduğu kadar ülkemizin değerlerine sahip çıkmak ve bunları üyelerimizle birlikte yapmak asli görevlerimiz olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda dernek olarak Atamızın huzuruna çıkarak ona olan bağlılığımızı ifade etmek bizlere ayrı bir mutluluk verdi. Anıtkabir ziyaretimize ilk defa Anıtkabir'i ziyaret eden çok sayıda yaşlı büyüklerimizi getirdik, bu soğuk havada gözlerindeki mutluğu ve kalplerindeki sıcaklığı görebiliyorum.' Dedi.

Havanın soğuk olmasına rağmen, Anıtkabir ziyaretinin verdiği huzurla soğuk havanın hissedilmediği kalplerin sımsıcak olduğu anlarda rehberin verdiği bilgiler sırasında duygulu anlar yaşanırken zaman zaman gözyaşlarını tutamayan dernek üyeleri oldu.

Anıtkabir'de düzenlenen resmi törende mozoleye Çelenk koyan Dernek Başkanı Orhan Arslan daha sonra Anıtkabir özel defterine şunları yazdı;

'Cumhuriyetimizin Kurucusu Aziz Atatürk, Bugün zat-ı alinizin tüm dünyaca tanındığı Çanakkaleli hemşerileriniz olarak manevi huzurunuzda bulunmanın sevinç ve gururunu yaşıyoruz.

İzmir 18 Mart Çanakkaleliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği yönetim kurulu ve üyeleri; İlke ve İnkılaplarınızın ile Cumhuriyet değerlerimizin en güçlü savunucuları olarak her geçen gün artan özlem ile aziz hatıralarınıza sahip çıkacağımıza bir kez daha söz veriyoruz.

Asil evlatlarınız sizi, silah arkadaşlarınızı ve şehitlerimizi sonsuza dek şükran, minnet ve rahmetle anacaklardır. Ruhunuz şad olsun.'