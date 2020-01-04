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İzmir'de yaşayan Erzurumlular yemekte buluştu

İzmir'de yaşayan Erzurumlular, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar tarafından verilen yemekte bir araya geldi.

04.01.2020 09:32 | Son Güncelleme: 04.01.2020 09:32 İzmir'de yaşayan Erzurumlular yemekte buluştu
'de yaşayan Erzurumlular, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar tarafından verilen yemekte bir araya geldi.
Etkinlikte yaptığı konuşmada birlik beraberliğin önemine dikkati çeken Kırkpınar, "Coğrafya kaderdir. Bizde bu coğrafyanın kaderiyiz. Böyle cennet bir ülkede yaşıyoruz. Biz bu coğrafyada yaşıyorsak eğer çok güçlü olmak zorundayız. Bizim gücümüz petrolle, altınla, madenle değil, bizim gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimizdedir." dedi.
Etkinliğe, çok sayıda Erzurumlu katıldı. Program, türkü dinletisiyle sona erdi.

Kırkpınar, AK Parti, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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