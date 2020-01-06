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İzmir'de yaşlı çift evinde ölü bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde yaşlı çift evinde ölü bulundu.

06.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:38 İzmir'de yaşlı çift evinde ölü bulundu
'in ilçesinde yaşlı çift evinde ölü bulundu.
26 Ağustos Mahallesi'nde yaşayan 88 yaşındaki Ömer ile 76 yaşındaki eşi Döndü K'den alamayan yakınları çiftin evine gitti.
Anahtarla girdikleri evde Ömer ve Döndü K'yi hareketsiz yatarken gören yakınları durumu polise bildirdi.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendiren çiftin cesetleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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