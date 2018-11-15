İzmir'de Yaşlı Çiftin Öldürülmesine İlişkin Dava

İzmir
'de yaşlı çiftin evlerinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına tanık beyanlarının alınmasıyla devam edildi.
İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Suriyeli U.E, tutuksuz sanık M.K. ile çiftin çocukları ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan H.C. ise duruşmaya gelmedi.
Tanık İ.Ç, ifadesinde sanık H.C'yi cezaevinden tanıdığını, dava konusu öldürme ve yağma olaylarına ilişkin bilgi sahibi olmadığını belirterek, olay günü geceyi H.C'nin evinde geçirdiğini, bir hafta sonra emniyete ifade vermeye gittiğinde konuyu öğrendiğini savundu.
Ailenin avukatı Atilla Akın
'ın, tanıktan emniyetteki ifadesini ayrıntılı şekilde anlatmasını istemesinin ardından mahkeme başkanı, bunun usule uygun olmadığını, Akın'dan varsa sorusunu sormasını istedi.
Akın'ın, tanığın beyanının SEGBİS'le kayda alınması için talepte bulunması üzerine mahkeme başkanı, tanığın sorulara vereceği cevapların SEGBİS'le kayıt altına alınmasına gerek olmadığını söyledi.
Akın'ın sesini yükselterek konuşmaya devam ettiği ve duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle oturuma bir süre ara verildi.
Çiftin kızı Funda Gönül, anne ve babasının 16 Haziran 2017'de öldürüldüğünü ancak tanığın H.C. ile 14 ve 15 Haziran 2017'de geçirdiği anları anlattığını belirterek, İ.Ç'nin yalan beyanda bulunduğunu ileri sürdü.
İddia makamının, tutuklu sanığın mevcut halinin devamı yönündeki mütalaasının ardından söz alan H.C'nin avukatı Selin Eser, İ.Ç'nin beyanıyla müvekkilinin masum olduğunun ortaya çıktığını, telefon kayıtları mahkemeye ulaştığında her şeyin netleşeceğini savundu.
Tercüman aracılığıyla ifade veren U.E, bu aşamada bir talebinin olmadığını söyledi.
Mahkeme heyeti, U.E'nin tutuksuz yargılanma talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.
Olay
Cemal ve Remziye Işıkhan çifti, İzmir'deki evlerinde 16 Haziran 2017'de bıçakla öldürülmüş halde bulunmuştu. Gözaltına alınan 3 kişiden Suriyeli uyruklu U.E. tutuklanmıştı.
İzmir
15 Kasım 2018 Perşembe 15:04