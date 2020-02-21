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İzmir'de yatık binayla ilgili tahliye kararı alındı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yatık konumdaki 22 daireli binanın tahliyesine karar verildi.

21.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:56
'in ilçesinde yatık konumdaki 22 daireli binanın tahliyesine karar verildi.
Bayraklı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir süredir eğik konumda bulunan Fuat Edip Baksı Mahallesi Altınyol Caddesi'ndeki 6 katlı binayla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yaptığı kaydedildi.
Binanın can ve mal güvenliği açısından tehlike altında bulunduğu tespitinin ardından tahliye kararı verildiği ve dün itibarıyla tahliye işlemlerinin başladığı vurgulandı.
Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri eşliğinde yürütülen tahliye çalışmasında 18 dairenin boşaltılarak mühürlendiği, kalan 4 dairedeki ailelerin ise "kiralık ev arayışında olduğu" belirtildi.
İzmir'de yatık binayla ilgili tahliye kararı alındı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bayraklı, İzmir, Güncel

Kaynak: AA


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