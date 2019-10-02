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İzmir'de "yaya geçidi nöbeti" etkinliği

İzmir'in Urla ve Ödemiş ilçelerinde polis ve jandarma ekipleri, "yayalara öncelik" uygulaması kapsamında şehrin farklı noktalarında denetim yapıp, sürücüleri uyardı.

02.10.2019 17:30İzmir'de
İzmir'in Urla ve Ödemiş ilçelerinde polis ve jandarma ekipleri, "yayalara öncelik" uygulaması kapsamında şehrin farklı noktalarında denetim yapıp, sürücüleri uyardı.
İçişleri Bakanlığınca başlatılan Yaya Geçidi Nöbeti projesi kapsamında Urla'da önceden belirlenen noktalarda polis ekipleri uygulama yaptı.
Etkinlik kapsamında trafikte yaya önceliği konusu hem öğrencilere hem de sürücülere bilgilendirme yapıldı.
Ödemiş'te de 30 farklı noktada uygulama yapıldı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Mümin Sevgen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizle birlikte toplumda ve trafikte yaya önceliğinin farkındalığını oluşturabilmek için böyle bir etkinlik düzenledik." dedi.
Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü ise uygulamanın faydasından bahsetti.

Yaya Geçidi, İzmir, Polis, Urla, Güncel

Kaynak: AA

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