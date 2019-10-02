Haberler » Güncel » Haber

İzmir'de "yaya önceliği" denetimi

İzmir'de polis ve jandarma ekipleri, "yayalara öncelik" uygulaması kapsamında şehrin farklı noktalarında denetim yapıp, sürücüleri uyardı.

02.10.2019 15:23İzmir'de
İzmir'de polis ve jandarma ekipleri, "yayalara öncelik" uygulaması kapsamında şehrin farklı noktalarında denetim yapıp, sürücüleri uyardı.
İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi kapsamında yapılan denetimlerde, sürücüler ve yayalar bilgilendirildi.
Ekipler, yaya geçidi kullanan vatandaşlara broşür dağıttı.
Alsancak'taki uygulamaya katılan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, geçen yıl başlatılan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" projesinin bu yılki sloganının "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" olduğunu söyledi.
İnsan hayatında trafik unsurunun önemli olduğuna dikkati çeken Ayyıldız, yaya geçidinde araç kullanıcılarına broşür verdi, bilgilendirme yaptı.
Etkinliğe, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, polis ve jandarma ekipleriyle öğrenciler de katıldı.

Jandarma, Polis, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:48 Ünal karaman: var olan gücümüzün sınırlarını zorlayacağız
20:47 TKDK'dan Elazığ'a 220 milyon hibe desteği
20:47 Kırıkhan'da 'yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği
20:47 Spor basel, trabzonspor maçına hazır
20:47 Beyoğlu'nda çökme riskli binada inceleme
20:47 Mali'de terör saldırısı: 25 ölü, 4 yaralı
20:47 Beyoğlu'nda binada çökme riski (5)