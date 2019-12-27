Haberler » Güncel » İzmir'de yayaya çarpıp kaçan sürücü, tampon kırıklarıyla tespit edilerek tutuklandı - Haber

İzmir'de yayaya çarpıp kaçan sürücü, tampon kırıklarıyla tespit edilerek tutuklandı

İzmir'de ölümlü trafik kazasına karışan ve olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü, tampon ve far parçalarından tespit edilip tutuklandı.

27.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:44 İzmir'de yayaya çarpıp kaçan sürücü, tampon kırıklarıyla tespit edilerek tutuklandı
'de ölümlü trafik kazasına karışan ve olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü, tampon ve far parçalarından tespit edilip tutuklandı.
Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çandarlı Kavşağında kimliği belirsiz bir erkek cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Yapılan araştırmada, olayın ölümlü trafik kazası olduğu ve Ramazan Arıkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği, sürücünün de olay yerinden kaçtığı belirlendi.
Ekiplerce olay yerinde yapılan incelemede kazaya karışan araca ait olduğu tahmin edilen tampon ve far kırıkları bulundu.
Bu parçalardan yola çıkan ekipler, çevre ilçelerdeki oto tamir usta ve bayilerine gösterdiği parçalarla marka ve modeli belirledi.
Kurulan özel ekip, 450 aracı kontrol edip yakın zamanda boya işlemi, tampon ve far değişikliği yapılan aracın sürücüsü H.Y'yi gözaltına aldı.
Sürücünün, olayın ardından aracı kayın biraderi B.O'ya verdiği ve aracın Menemen'de yaptırılmasının ardından tekrar aldığı belirlendi.
Ekiplerce gözaltına alınan B.O, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, sürücü H.Y, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:39   "Kurbağa adamlar" trol avcılarına göz açtırmıyor - Haber
12:39   Sobaya dökülen tiner işçiyi yaraladı - Haber
12:39   "Türkiye Rusya ile anlaşmalıdır" - Haber
12:38   Yozgat'ta 26 ayrı hırsızlığa 2 tutuklama - Haber
12:38   SARIYER'DE GEMİNİN KAZA ANI KAMERADA - Haber
12:33   Kanal İstanbul'u yanlış anlayan gencin yorumu olay oldu - Haber
11:25   Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor - Haber
11:13   Yüksekova kara gömüldü! İlçede okullar tatil edildi - Haber
11:03   Menderes Türel'in "kar maskeli şüpheli" ihbarı, polisi harekete geçirdi - Haber
10:18   Libya'da alıkonulan Türk gemiciler yaşadıklarını anlattı - Haber
27.12.2019 12:47:31