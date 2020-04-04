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İzmir'de yeni koronavirüs tedbirlerine ilk gün uyuldu

İzmir'de yeni koronavirüs tedbirlerine ilk gün uyuldu İZMİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altı sokağa çıkma yasağı ile pazaryerlerinde maske takılma zorunluluğuna uyulduğu görüldü.

04.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:57

İzmir 'de yeni koronavirüs tedbirlerine ilk gün uyuldu İZMİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altı sokağa çıkma yasağı ile pazaryerlerinde maske takılma zorunluluğuna uyulduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı ek genelge sonrası, 20 yaş altı vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağı getirildi. Pazaryerleri ve toplu alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. İzmir'in kalabalık bölgeleri ile pazaryerlerinde kuralların ilk gününde uyulduğu gözlemlendi. Karşıyaka Çarşısı'nda arabayla dolaşan zabıta ve polis ekipleri sık sık sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve maske takılması yönünde anons yaptı. Vatandaşların birçoğunun maske taktığı ve sosyal ve mesafe kuralına dikkat ettiği görüldü. Karşıyaka'da yaşayan vatandaşlardan Özgür Özden, 20 yaş ve altına gelen yasaklardan sonra sokakların daha da boş kaldığını belirterek, "Daha önce çocuklar oynuyordu. Uzun süredir kimse parka gelmiyor. Gençler daha düne kadar buraya gelip basketbol oynuyorlardı. 20 yaş ve altı yasaklanınca onlar da çıkmıyor. Genel anlamda İzmir'in bu yasaklara uyduğunu söyleyebilirim" dedi. Çiğli ilçesinde kurulan Evka-2 pazarında ise vatandaşlar ve esnaf maskesiz dışarı çıkmadı. Pazaryeri girişinde bulunan zabıta sosyal mesafe kuralı ve maske takılması konusunda vatandaşları uyardı. Pazaryeri esnaflarından Mehmet Yaman, "Alınan tedbirlere biz de vatandaşlar da uyuyoruz. Ellerimizde eldiven var, maske takıyoruz. Sosyal mesafemizi korumaya çalışıyoruz. Maske takmayan çok az kişi geliyor" ifadelerini kullandı. Açıkta olan ürünlerini önlem amaçlı üstünü kapattığını belirten esnaf İbrahim Özmen ise "Bütün ürünlerimiz kapalı bütün tedbirleri almış durumdayız. Mesafemizi koruyoruz, para alıp verirken daha tedbirliyiz. Daha bilinçli olmalarını söylüyoruz. Tezgahımızda her şey kapalı. Tedbirlerin bir kısmı yeterli bir kısmı yetersiz. Kimisi bilinçli kimisi değil. Devlet önlem alsa da vatandaşların hepsi uymuyor" diye konuştu. Alışveriş yapmaya gelen Songül Durgun da "Sadece pazar yerinde değil her yerde önlem alınmalı. Alınan önemlerin vatandaşlar tarafından uygulanması gerekiyor" dedi.

İzmir’de yeni koronavirüs tedbirlerine ilk gün uyuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Karşıyaka, Zabıta, İzmir, Güncel

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İzmir'de yeni koronavirüs tedbirlerine ilk gün uyuldu
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