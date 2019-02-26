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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir'de artık yeni şeyler söylemenin vaktinin geldiğini belirtti.Zeybekci'nin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ni (KOSBİ) ziyaret eden Zeybekci, sanayicilerle bir araya geldi.İzmir'in bir serbest bölgeler şehri olması gerektiğini ifade eden Zeybekci, kentte enerji, tarım, bilişim teknolojileri yatırımlarının desteklenmesi gerektiğini ifade etti.Ege Serbest Bölgesi'nin güzel bir örnek olduğunu, İzmir'de ihtisas serbest bölgeleri kurulmasını arzu ettiğini bildiren Zeybekci, gıda ve tarım serbest bölgesi, enerji teknolojileri serbest bölgesi gibi konularda çalışma yapacağını belirtti.Zeybekci, seçmene "oylarınızı İzmir'e, Türkiye'nin ve kentin geleceğine verin" çağrısında bulunduğunu ifade ederek, "Hep aynı şey yaparak farklı sonuç alınamayacağını artık anlayalım. İzmir'de yeni şeyler söylemek lazım artık. Bunu söyleyecek olan sizsiniz, bir başka kimse değil. CHP'li kardeşim geliyor 'kurtar bu şehri' diyor. Ben kurtarmayacağım. Siz kurtaracaksınız, biz hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.10 Numara İzmir projelerinde Kemalpaşa için de projeler olduğunu ifade eden Zeybekci, projeler sayesinde Kemalpaşa'dan Basmane'ye tek araçla gidileceğini, Torbalı üzerinden tek araçla havaalanına ulaşılacağını belirtti.Kemalpaşa'nın Türkiye'nin en önemli lojistik merkezi haline geleceğini dile getiren Zeybekci, ilçenin kontrollü şekilde büyüyeceğini, tabiata, doğaya saygılı, muhteşem güzelliğini koruyarak İzmir'in yaşam merkezi haline geleceğini ifade etti.Zeybekci daha sonra Çiğli'deki İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş ve sanayicilerle bir araya gelerek İzmir'in sorunlarını ve yapılması gerekenleri anlattı.Tire'de sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla akşam yemeği yiyen Zeybekci daha sonra Duatepe Mahallesinde bir kahvehaneyi ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.