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İzmir'de yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir depoda 90 litre sahte içki ile 90 litre etil alkol ele geçirildi.

13.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:43İzmir'de yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
'in ilçesinde bir depoda 90 litre sahte içki ile 90 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Karabağlar ilçesinde bulunan bir deponun sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğü bilgisine ulaştı. Durumla ilgili çalışma başlatan ekipler söz konusu adrese operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyonda piyasaya sürülmeye hazır 90 litre sahte içki, 90 litre etil alkol ile bir miktar aroma, anason ve gliserin bulundu. Olayla ilgili A.T. isimli bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Karabağlar, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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