Doktor rapor veremeyeceğini söyleyince küfür etti, yetmedi kafa attı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir şahıs, kendisine sağlık raporu vermediği iddialarıyla doktoru darp etti.

Edinilen bilgiye göre olay, 7 Kasım günü Gaziemir 6 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde yaşandı. İddiaya göre bir şahıs, ehliyet almak için Aile Sağlığı Merkezi (ASM)'ndeki Doktor Ali Erhan Kiriş'ten sağlık raporu talep etti. Dr. Kiriş, kaydının başka bir ASM'de olduğu gerekçesiyle şahısa rapor veremeyeceğini söyledi.

KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

Bunun üzerine şahıs, başka bir doktorun odasına girip yeniden olumsuz cevap alınca yeniden Doktor Ali Erhan Kiriş'in odasına girdi. Yine iddialara göre kendisine küfürler savuran adama "Neden küfür ediyorsun" diyerek tepki gösteren Ali Erhan Kiriş, şahsın saldırısına uğradı. Dr. Kiriş'e kafa atan şüpheli, şahıs daha sonra da koşarak olay yerinden uzaklaştı. Saldırıya maruz kalan Dr. Ali Erhan Kiriş karakola giderek şahıstan şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERALARINA SANİYE SANİYE YAKALANDI

Gaziemir 6 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde yaşanan doktora saldırı olayı güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahsın doktorun odasına girişi ve çıkışı, Dr. Kiriş'in şüpheli sahsın peşinden giderek neden küfrettiğini sorması ve darp edilme anı net bir şekilde görülüyor.