Haberler » 3. Sayfa » İzmir'de yol çöktü: 3 kişi çukura düştü - Haber

İzmir'de yol çöktü: 3 kişi çukura düştü

İzmir'in Konak ilçesinde altında su birikintisi oluşan yolda çökme meydana geldi.

24.11.2019 00:47 | Son Güncelleme: 24.11.2019 00:52İzmir'de yol çöktü: 3 kişi çukura düştü
'in ilçesinde altında su birikintisi oluşan yolda çökme meydana geldi. Mekanların bulunduğu noktada meydana gelen çökmede masalarda oturan 3 müşteri çökme sonucu çukura düştü.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Alsancak Mahallesi 1445 sokak ile İrfan Boyuer Sokağı birbirine bağlayan kesişim noktasında meydana geldi. Sokak içerisinde bulanan bir kafede müşteri olarak bulunan 2'si bayan ve 1'i erkek olmak üzere 3 kişinin oturduğu masanın üzerinde bulunduğu yol biranda çöktü. Çökme neticesiyle 3 kişi içi su dolu çukura düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince düştükleri yerden çıkarılan 3 kişi kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde çevre güvenliğini sağladı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İZMİR

Konak, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:59 Gemlik'te trafik kazası: 1 ölü
01:59 32 mülteci yakalandı
01:59 Bursa'da trafik kazası 1 kişi hayatını kaybetti
01:59 Kaza da hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi
01:55 Kuşadası'nda virajı alamayan motorsiklet sürücüsü tabelaya çarptı; 1 ölü
00:53 Bina yanarken kimse rahatını bozmadı! Berber tıraş etti, kahvehanedekiler oyun oynadı, evdeki çekirdek çitledi
22:37 İzmir'de 14 yaşındaki bir çocuk silahla cinayet işledi
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
18:31 İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
11:42 Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
24.11.2019 02:33:33