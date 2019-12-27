Jandarma ekipleri, dedektif gibi çalışıp yol kenarında bulunan cesedin sırrını çözdü

İzmir'in Bergama ilçesinde yol kenarında bulunan cesedin sırrını jandarma ekipleri dedektif gibi çalışarak çözdü. Bir aracın çarpmasıyla hayatını kaybettiği belirlenen şahsa çarpan araç yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 4 Aralık tarihinde Aliağa ilçesi Çandarlı Kavşağı'nda meydana geldi. Yol kenarında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda olayın faili belirsiz ölümlü trafik kazası olduğu anlaşıldı. Ekipler cesedin Ramazan Arıkan'a ait olduğunu tespit ederken, kazayı gerçekleştiren aracın da olay yerinden kaçtığı belirlendi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Olayla ilgili İzmir İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Dikili 13. JASAT ve Zeytindağ Jandarma Karakol Komutanlığı personelinden oluşan özel bir ekip kuruldu. Çalışmalar neticesinde yüzlerce araç arandı. Kontrol noktasında şüpheli araç profili ile uyuşan araçlardan birinde yakın zamanda boya işlemi, tampon değişikliği ve sis farı değişikliği yapıldığı, ayrıca mazgallarında cam kırıkları olduğu tespit edildi. Yapılan kontrollerin ardından araç sahibi ve sürücüsü H.Y. gözaltına alındı.

KAZAYA DAİR EMARELERİ YOK ETMEK İSTEMİŞ

Kazayla ilgili gözaltına alınan H.Y.'nin aracını 10 Aralık tarihine kadar sakladığı ve o tarihte kazaya dair emareleri yok etmek için aracı Menemen ilçesinde ikamet eden kayınbiraderi B.O.'ye verdiği belirlendi. B.O.'nün ise Menemen Sanayi Sitesi'nde aracın tamirini yaptırdıktan sonra 23 Aralık'ta aracı eniştesi H.Y.'ye teslim ettiği anlaşıldı. Aracın tamirini yaptıran kayınbirader B.O. Menemen ilçesinde yakalanıp gözaltına alınırken, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Aracıyla Ramazan Arıkan'a çarparak ölümüne neden olduğu düşünülen H.Y. ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Bergama M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

JANDARMA AYNI ŞEKİLDE BİR OLAYI DAHA AYDINLATMIŞTI

14 Aralık tarihinde Menderes Çileme Mahallesi'nde meydana gelen olay da aynı yöntemle çözülmüştü. Kaçan araç sürücüsünün tespitine yönelik yapılan araştırma ve istihbarat çalışmalarında, olay yerinde çarpma sonucu düşen araç parçalarından aracın marka ve modeli belirlenmiş ve sürücüsü yakalanmıştı. Adli makamlara sevk edilen şoför M.A., elektronik kelepçe uygulanmak suretiyle adli kontrol altına alınmıştı.