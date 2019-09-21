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İzmir'de yol verme kavgası sonrası ölüm

İzmir'in Bornova ilçesinde, yol verme tartışması sonrası çıkan kavgada darbedilen sürücü, hastane yolunda hayatını kaybetti.

21.09.2019 13:56İzmir'de yol verme kavgası sonrası ölüm
İzmir'in Bornova ilçesinde, yol verme tartışması sonrası çıkan kavgada darbedilen sürücü, hastane yolunda hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, kullandığı otomobille Nilüfer Kavşağından geçtiği sırada bir minibüs sürücüsüyle tartışan Mustafa Atmaca, sürücü ve yanındakiler tarafından darbedildi.
Ailesi tarafından Türkan Özilhan Devlet Hastanesine götürülen Mustafa Atmaca, yolda yaşamını yitirdi.
İlk incelemede kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Atmaca'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen M.Y, O.K. ve Ç.V'yi gözaltına aldı.
Atmaca'nın cenazesi, adli tıp incelemesinin ardından Giresun'a gönderildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bornova, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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