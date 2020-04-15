İzmir'de yolda yürürken fenalaşan kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yolda yürürken fenalaşan kişi yaşamını yitirdi.
15.04.2020 02:12 | Son Güncelleme: 15.04.2020 02:12
İzmir 'in Karabağlar ilçesinde yolda yürürken fenalaşan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, sokakta yaşadığı iddia edilen Tuna Demirçeken (71), Mehmetçik Bulvarı'nda yürüdüğü sırada fenalaştı.
Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde Demirçeken'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Demirçeken'in cenazesi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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