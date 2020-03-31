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İzmir'de Yunan adalarına geçmeye çalışan 50 göçmen yakalandı

İZMİR'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında durdurulan lastik botlarda, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan toplam 50 göçmen yakalandı.

31.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:18
İzmir'de Yunan adalarına geçmeye çalışan 50 göçmen yakalandı

İZMİR'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında durdurulan lastik botlarda, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan toplam 50 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Dikili açıklarında lastik botta bir grup göçmenin yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalıştığı bilgisine ulaştı. Bölgeye harekete eden Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bottaki 11 Kongo, 6 Suriye, 3 Gambiya, 2 Somali, 2 Orta Afrika, 1 Tunus ve 1 Filistin uyruklu göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarılan 26 göçmen, sahile getirildi. Aynı gün Çeşme ilçesinde de lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenlerin bilgisi üzerine ekiplerin yaptığı operasyonda, 15 Suriye, 4 Orta Afrika, 2 Filistin, 2 Irak ve 1 Lübnan uyruklu 24 göçmen yakalandı.

Dikili ve Çeşme ilçelerinde yakalanan toplam 50 göçmen, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Dikili, Çeşme, Güncel
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