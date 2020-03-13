İzmir'de Yunanistan'ın ittiği 48 göçmen kurtarıldı
İZMİR'in Dikili ilçesinde, 48 göçmen Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itilmesi sonucu mahsur kaldı.
13.03.2020 08:54 | Son Güncelleme: 13.03.2020 08:54
İZMİR'in Dikili ilçesinde, 48 göçmen Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itilmesi sonucu mahsur kaldı. Harekete geçen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmenleri kurtardı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında bir grup göçmenin yardım istediği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itilen 48 göçmenin bulunduğu noktaya geldi. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu lastik bot içerisindeki 28 Suriye, 10 Kongo, 5 Irak, 3 Somali, 1 Filistin ve 1 Mali uyruklu olmak üzere toplam 48 göçmen, Sahil Güvenlik Komtanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaynak: DHA
Manşet
Haberler
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Güncel
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Güncel
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Güncel
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Güncel
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Güncel
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı
Güncel
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı