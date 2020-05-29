İzmir'de yüzü maskeli 4 şahsın telefon mağazası soygunu kamerada

İzmir'in Konak ilçesinde bir GSM operatörünün şubesine giren yüzü maskeli 4 şahıs, teşhir telefonları ve para kasasını çaldıktan sonra koşarak kayıplara karıştı.

İzmir'de yüzü maskeli 4 şahsın telefon mağazası soygunu kamerada
29.05.2020 18:45 | Son Güncelleme: 29.05.2020 19:02
İzmir'in Konak ilçesinde bir GSM operatörünün şubesine giren yüzü maskeli 4 şahıs, teşhir telefonları ve para kasasını çaldıktan sonra koşarak kayıplara karıştı. O anlar şubenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, bu sabah saat 04.00 sıralarında Güzelyalı semtinde bulunan bir GSM operatörünün şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, yüzü maskeli 4 şahıs büyük bir taş vasıtasıyla şubenin cam kapısını kırarak içeri girdi. İçeri giren şahıslar şubede bulunan yaklaşık 30 bin lira değerinde teşhir telefonları ve içinde yaklaşık 6 bin lira bulunan para kasasını alarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayı şubenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde yüzleri maskeli 4 şahsın cam kapıyı taş atarak kırdığı, içerideki teşhir telefon ve para kasasını aldığı, ardından da olay yerinden koşarak kaçtıkları görüldü.

45 saniyede soygunu gerçekleştirmişler

Şubenin çalışanı Mehmet Topraktepe (36), olayla ilgili yaptığı açıklamada olayın 45 saniye içerisinde gerçekleştiğini söyledi. Topraktepe, "Gece saat 4 sıralarında gerçekleşmiş olay. Çevredeki esnaflar sayesinde haberimiz oldu bizim de. Bizden önce polise de ihbar etmiş sağ olsunlar. Çok hızlı bir şekilde olayı gerçekleştirmiş şahıslar. Biz geldiğimizde polis ekipleri de buradaydı. İçeride teşhir olarak sergilediğimiz cep telefonları vardı. Onları ve para kasamızı almışlar. Tahmini olarak 35 bin liranın üzerinde bir zararımız mevcut. İşletme üzerinden şikayetçi olduk, polisler de araştırıyor. Ortalama 45 saniye gibi bir sürede gerçekleştirmişler hırsızlığı" diye konuştu.

Polis her yerde arıyor

Öte yandan yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili polis ekiplerinin soruşturma başlattığı öğrenildi. Şubeye yüzleri maskeli olarak girerek soygunu gerçekleştiren ve olay yerinden kaçan şüpheliler her yerde aranıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Konak, İzmir, 3. Sayfa, Haber

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