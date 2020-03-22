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İzmir'de zabıta ekipleri, mangalcılara göz açtırmadı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, mangal ve piknik yasağına uymayan vatandaşları uyardı, mangal malzemelerini topladı.

22.03.2020 19:51 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:52
İzmir'de zabıta ekipleri, mangalcılara göz açtırmadı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, mangal ve piknik yasağına uymayan vatandaşları uyardı, mangal malzemelerini topladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını denetlemeye devam etti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın milli parklar, ormanlar, park ve bahçelerde mangal yapılmasını yasaklamasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de denetimlerini sıklaştırdı. İnciraltı ve Sahilevleri'nde denetim yapan zabıta ekipleri, mangal yakan ve piknik yapan kişileri uyardı, mangalları söndürdü ve topladı. İzmirlilere salgın nedeniyle evlerinde kalmalarını söyleyen zabıta ekipleri, çok sayıda kişinin bir araya gelmesine yol açan seyyar satıcılara da izin vermedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Zabıta, Güncel

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