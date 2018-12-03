İzmir
'de tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,28 düşüş, bir önceki yılın Aralık
ayına göre yüzde 20,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,84 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,23 artış gerçekleşti. Kasım ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün ise yüzde 65'lik artışla kuru soğan oldu. Türkiye
genelinde TÜFE (2003=100) 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,44 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,79, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,63 artış gerçekleşti. İzmir'de ise TÜFE'de (2003=100) 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,28 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,84 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,23 artış gerçekleşti.
İzmir'de zam şampiyonu kuru soğan Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Kasım ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 65'lik artışla kuru soğan oldu. Bu ürünü yüzde 26,25'lik artışla kabak, yüzde 22,90 ile salatalık, yüzde 21,19 ile patates ve yüzde 11,09'luk artışla buğday unu takip etti.
En çok portakal ucuzladı
İzmir'de Kasım ayında geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında portakal geldi. Kasım ayında portakal fiyatı yüzde 39,43 düşerken, bu ürünü fiyatı yüzde 30,02 düşen ıspanak ile fiyatı yüzde 21,36 düşen domates izledi. Aylık en yüksek artış yüzde 0,15 ile TRB2'de ( Van
, Muş
, Bitlis
, Hakkari
) oldu. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 23,59 ile TRA2 ( Ağrı
, Kars
, Iğdır
, Ardahan
) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 25,06 ile TRC3 ( Mardin
, Batman
, Şırnak
, Siirt
) bölgesinde ve 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 17,50 ile TR63 ( Hatay
, Kahramanmaraş
, Osmaniye
) bölgesinde gerçekleşti. - İZMİR
Aralık,İzmir
03 Aralık 2018 Pazartesi 11:25