Haberler » 3. Sayfa » İzmir'de zehir tacirlerine darbe: 10 kişi tutuklandı - Haberler

İzmir'de zehir tacirlerine darbe: 10 kişi tutuklandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı, baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

11.01.2020 17:01 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:06İzmir'de zehir tacirlerine darbe: 10 kişi tutuklandı
'in ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı, baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik ortak çalışma başlattı. Yaklaşık olarak 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyonun düğmesine basıldı. İlçede belirlenen 10 adrese eş zamanlı düzenlenen şafak baskınında 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 500 gram metamfetamin, 2 kilo esrar, 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kemalpaşa, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:37  Çin'in Uygurlara yönelik insan hakkı ihlalleri İsveç'te protesto edildi - Haberler
17:37  Deprem öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gerekenler neler? - Haberler
17:37  Türkiye doğan bebek sayısında Avrupa'da ilk sırada - Haberler
17:30  Sarayköylü Kıbrıs gazisi 46 yıl önceki anılarını hiç unutmuyor - Haberler
17:29  Bakan Turhan Gemi inşa sanayiinde söz sahibi ülkelerden biriyiz (2) - Haberler
17:05  İmamoğlu'ndan İstanbul'u sallayan depremle ilgili ilk açıklama: Olumsuz bir durum söz konusu değil - Haberler
16:26  Taksim'de İranlılar birbirine girdi! Yaralılar ve gözaltına alınanlar var - Haberler
16:25  Trump'ın Irak'tan çekilme şartı: 35 milyar doları vermezlerse orada kalacağız - Haberler
16:21  Esed rejimi İdlib'deki saldırılarını sürdürüyor: 17 sivil öldü - Haberler
15:41  İstanbul'un göbeğinde çıkan yangında ölümden kaçış kamerada! - Haberler
11.01.2020 17:41:15