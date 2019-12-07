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İzmir'de zehir tacirlerine dev operasyon

İzmir'in Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

07.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:59İzmir'de zehir tacirlerine dev operasyon
'in ve Karşıyaka ilçelerinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı. Çete lideri olduğu ileri sürülen şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Bayraklı Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Onur Mahallesi'nde mobilyacılık yapan M.K.(37) isimli şahsın torbacı olarak adlandırılan sokak satıcılarına uyuşturucu madde tedarik ettiğini belirledi. Yürütülen çalışmalar sonucu M.K.'nin mahallede C.D., A.B., Ü.K., Y.Ş. ve S.Ş. ile temas kurduğu tespit edildi. Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen polis ekiplerinden kaçan M.K. kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Şüphelilerden M.K., A.B., Ü.K., Y.S. ve Ş.S. gözaltına alınırken, çete lideri olduğu ileri sürülen C.D. ise kaçtı.

M.K.isimli şahsa ait adreste yapılan aramalarda 10 bin 100 uyuşturucu hap, C.D.'nin Karşıyaka'daki evinde yaklaşık 1 kilo kokain, 1,5 kilo esrar ile 10 bin TL nakit para, A.B., Ü.K., Y.S. ve Ş.S.'nin evlerinde ise toplamda 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çete lideri olduğu ileri sürülen C.D.'yi yakalama çalışmaları sürerken gözaltına alınan 5 isim emniyete götürüldü. Şüphelilerden M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüphelilerin de emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - İZMİR

Bayraklı, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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