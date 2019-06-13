13.06.2019 16:50
Haberler»Güncel » Haber

İzmir'de zeytinlik alanda yangın

İzmir

İzmir'in Karabağlar ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor, rüzgarın etkisiyle yayılan alevler bölgedeki bir eve de sıçradı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor, rüzgarın etkisiyle yayılan alevler bölgedeki bir eve de sıçradı.
Fahrettin Altay Mahallesi'ne bulunan Mehmetçik Anıtı yakınındaki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 4 arazöz ve bir helikopterle müdahale ediyor.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler bölgedeki bir eve de sıçradı.
Evde bulunan yaşlı bir kadın ise itfaiye ekiplerince balkona uzatılan sepetli merdiven yardımıyla kurtarıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Askeri lojmanların da bulunduğu bölgedeki yangının evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Kaynak: AA
Karabağlar, İzmir, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:52 2. el eşyaların alım satım bilgilerini bulundurmayan iş yerlerine ceza geliyor
18:52 Yaralı bulduğu kuşu tedavi ettirdi
18:51 Rektör Turgut jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıldönümün kutladı
18:51 Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan bina tahliye edildi (1)
18:51 Venezuela parasındaki sıfırlar yeniden arttı
18:50 Kadın avukatı bu defa kalın sac ile güçlendirilmiş kapı bile durduramadı
18:50 Bilecik Belediye Meclisinde komisyona gelen raporlar görüşüldü
18:49 Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Grup Başkanvekili Akçay ile görüştü
18:49 KARAMAN Oğlu tarafından öldürülen gelinin tabutuna sarılıp ağladı
18:48 TEM'de 3 kamyon birbirine girdi, sürücü araç içinde sıkıştı
18:48 Tasarım beceri atölyeleri meyvelerini veriyor
18:48 GÜNGÖREN'DE YIKILMA TEHLİKESİ BULUNAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ (1)
18:48 "Yüzyılın Anlaşması yeni bir Sykes Picot niteliğindedir"
18:47 7 Aralık Üniversitesi'nde akademisyenler törenle cübbe giydi