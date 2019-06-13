İzmir'de zeytinlik alandaki yangın evlere sıçradı (4)

'TARÇIN' İLE YAVRU KÖPEK KURTARILDI

İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan zeytinlikte çıkan, Molla Gürani Sokak'taki 3 katlı apartmana sıçrayıp, binanın yanmasına neden olan ve güçlükle kontrol altına alınan yangında, apartmanın bahçesinde yaşayan 1'i yavru 2 köpek kurtarıldı. Yaklaşık 1,5 saat süreyle apartmanı saran alevlerden kaçmaya çalışan, 10 yaşındaki 'Tarçın' isimli kırma köpeğin gözlerinin üstünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu görüldü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından 'Tarçın' teslim alındı. 'Tarçın'ın veterinere götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: DHA