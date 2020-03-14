İzmir'de zincir marketten silahlı soygun
Bornova ilçesindeki bir zincir marketten silahlı soygun yapan 16 yaşındaki çocuk yakalandı.
14.03.2020 23:04 | Son Güncelleme: 14.03.2020 23:56
Bornova ilçesindeki bir zincir marketten silahlı soygun yapan 16 yaşındaki çocuk yakalandı.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Yeşilova semtinde 4032 Sokak'taki bir zincir markete müşteri gibi gelen kişi, kasada işlem yaptığı sırada silahını kasiyere doğrulttu. Yazar kasadaki paraları alan soyguncu marketten ayrıldı.
Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu kısa sürede Bornova ilçesinde saklanan 16 yaşındaki G.K'yi yakaladı.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Yeşilova semtinde 4032 Sokak'taki bir zincir markete müşteri gibi gelen kişi, kasada işlem yaptığı sırada silahını kasiyere doğrulttu. Yazar kasadaki paraları alan soyguncu marketten ayrıldı.
Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu kısa sürede Bornova ilçesinde saklanan 16 yaşındaki G.K'yi yakaladı.
Kaynak: AA
Manşet
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