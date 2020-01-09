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İzmir'de zincirleme kaza: 1'i ağır 6 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde 1 tır, 1 kamyon ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

09.01.2020 19:20 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:20İzmir'de zincirleme kaza: 1'i ağır 6 yaralı
'in ilçesinde 1 tır, 1 kamyon ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza, Bornova ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde İzmir istikametine doğru seyir halinde olan bir otomobil aniden arızalandı. Önündeki otomobilin arızalandığını gören 35 ADG 741 plakalı otomobilin sürücüsü ise yavaşladı. Otomobillerin hemen arkasından gelen 35 MRJ 22 plakalı kamyon iki otomobile çaparken, kamyonun arkasından gelen 35 UZ 422 plakalı tır ise şiddetli bir şekilde kamyona çarptı. Zincirleme kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralanırken tır şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken kazanın olduğu cadde bir süre trafiğe kapatıldı.
(İHA)

Bornova, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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