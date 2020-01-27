İzmir'de zincirleme kaza: 3 yaralı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 2 otomobil ile kamyonetin karıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Altınyol'da ulaşım tek şeritten sağlandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Altınyol Bayraklı üst geçidi yakınında meydana geldi. Karşıyaka 'dan Bayraklı yönüne giden Özdemir Alp T. yönetimindeki 35 FT 806 plakalı otomobil, iddiaya göre aynı yönde giden Yılmaz T.'nin kullandığı 35 EA 7573 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Yılmaz T.'nin kullandığı kamyonet çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak önündeki Mehmet Ş. yönetimindeki 35 ULR 85 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Yılmaz T.'nin kullandığı kamyonetin kasası yola fırlarken, Mehmet Ş.'nin otomobili ise refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, Yılmaz T. ve Özdemir Alp T. ve kamyonetteki Deniz M. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaralıları yapılan ilk müdahalelerinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Yılmaz T. ve Deniz M.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle Altınyol'da trafik akışı tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.