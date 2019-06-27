İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir
'in Menderes
ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Bekir Cirit yönetimindeki otomobil, Menderes- Gümüldür
kara yolunda karşı şeride geçerek plakası öğrenilemeyen iki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler Cirit ile Abdullah Tekin
ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Gaziemir
Nevvar Salih İşgören
Devlet Hastanesine kaldırılan Bekir Cirit kurtarılamadı.
Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.