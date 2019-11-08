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İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

08.11.2019 02:08 | Son Güncelleme: 08.11.2019 02:08 İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
İzmir Çevre Yolu Otogar Kavşağı yakınlarında, 3 aracın kaza yapması sonucu yavaşlayan trafik akışında, arkadan gelen 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, araçlarda bulunan Nurten Oto (80), Filiz C, Yusuf Y, Songül O, Okan M. ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Nurten Oto, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan Filiz C'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, 3 aracın karıştığı öndeki trafik kazasında da bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

Bornova, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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