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İzmir'de zincirleme trafik kazası... 6 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

01.11.2019 05:24İzmir'de zincirleme trafik kazası... 6 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı
İzmir'in Konak ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında ilçeye bağlı Mürselpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Bornova istikametinden Konak yönüne gitmekte olan araçlar iddiaya göre cadde üzerinde duran ticari taksiyi gördü. Ticari taksiye çarpmak istemeyen 35 T 5494 plakalı bir başka ticari taksi şoförü manevra yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu. Arkadan gelen 1 ticari taksi, 1 minibüs ve diğer 3 otomobil, havanında yağışlı olmasından dolayı kaygan zemininde etkisiyle kazaya karıştı. Sürücülerin ihbar vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen trafik polislerince dubalarla çevre güvenliği sağlandı.

Minibüs içerisinde 9 işçi vardı

Kazaya karışan ticari taksiler ve otomobillerin içirişinde toplamda 9 yolcunun olduğu öğrenilirken, kazaya karışan minibüsün içerisinde ise ayrıyeten 9 işçinin olduğu ve minibüs içerisindeki işçilerin kazadan yara almadığı bildirildi. Diğer araçlarda ki 9 kişinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı, olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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