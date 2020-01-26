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İzmir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

26.01.2020 23:58 | Son Güncelleme: 26.01.2020 23:58İzmir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
'in ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.
Özdemir Alp T. idaresindeki 35 FT 806 plakalı otomobil, Altınyol Bayraklı üst geçidi yakınında Yılmaz T. yönetimindeki 35 EA 7573 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kamyonet çarpmanın etkisiyle Mehmet Ş. idaresindeki 35 ULR 85 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, Yılmaz T, Deniz M. ve Özdemir Alp T. yaralandı.
Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yılmaz T. ve Deniz M'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bayraklı, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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