İzmir Değişim Şöleni organizasyonu tam size göre!

Değişimin güçlü arındırıcı etkisini hissedeceğiniz, stres ve gerginliği üzerinizden atacağınız gelenekselleşen İzmir Değişim Şöleni, başta İzmir olmak üzere, Ege Bölgesi, tüm Türkiye ve dünyadan uluslararası düzeyde oldukça geniş bir katılımla gerçekleşecek. Katılımcılar şölende, nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen farkındalık çalışmaları aracılığıyla,unutulmaz bir deneyim yaşayacak. Üç gün boyunca devam edecek olan İzmir Şöleni organizasyonunda, altı temel enerji merkezini arındırmak ve aktifleştirmek için uygulanan tekniklerle, özgüven, yaratıcılık, kararlılık, sevgi, iletişim yeteneği ve zihinsel güç geliştirilecek. Çalışmalar, ilk kez katılacak katılımcılar için de uygundur. Şölende ayrıca Dünya Değişim Akademisi'nin 152. Merkezinin açılışı gerekleşecek.

İzmir Değişim Şöleni organizasyonunda yapılacak olan çalışmaların yararları ise değişim uzmanlarınca şöyle açıklanmış: Nefes çalışmaları ile sinir sistemigevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi yaptığı her işte daha verimli hale gelir. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Ayrıca fiziksel yorgunluğa iyi gelir, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. İş ve aile yaşamında başarı artar. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan yorgunluk, uykusuzluk ve depresyon giderilir.

Değişim uzmanları tarafından yapılan açıklamada ayrıca, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) ve Dünya Değişim Akademisi iş birliği ile Değişim Uzmanları yetiştirmek üzere ortaklaşa yürütülen Değişim Uzmanlığı Eğitimi programının önümüzdeki dönemde de başarıyla devam edeceği belirtildi. Değişim Uzmanlarının, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda yol gösteren profesyoneller oldukları ve açılacak olan en yakın kurs tarihinin ise 9-16 Aralık 2019 olduğu ifade edildi.