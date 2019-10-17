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İzmir'deki asistan doktora jiletli saldırı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktoru jiletle boğazından yaralayan zanlı tutuklandı.

17.10.2019 18:34İzmir'deki asistan doktora jiletli saldırı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktoru jiletle boğazından yaralayan zanlı tutuklandı.
Kendisini muayene eden asistan doktor Kadir Songür'ü odasında jiletle boğazından yaralayan B.K'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay
Dün, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktor Kadir Songür'ü boğazından jiletle yaralayan şüpheli, Karşıyaka ilçesinde bir kadının çantasını gasp girişiminde de bulunduktan sonra yakalanmıştı.
Boğazından yaralanan Songül, hastanede tedavi altına alınmıştı.

Mustafa Kemal Atatürk, Çelebi, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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