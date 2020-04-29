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İzmir'deki askeri birliklerde virüs tedbirleri titizlikle uygulanıyor

İZMİR'in Foça ilçesindeki Ege Ordusu Ulaştırma Terminal Birlik Komutanlığı'nda koronavirüs salgınından askeri personel ve Mehmetçiğin korunması, salgının yayılmasının önüne geçilmesi için alınan tedbirler, titizlikle uygulanıyor.

29.04.2020 12:59 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:01
İzmir'deki askeri birliklerde virüs tedbirleri titizlikle uygulanıyor

İzmir'in Foça ilçesindeki Ege Ordusu Ulaştırma Terminal Birlik Komutanlığı'nda koronavirüs salgınından askeri personel ve Mehmetçiğin korunması, salgının yayılmasının önüne geçilmesi için alınan tedbirler, titizlikle uygulanıyor.

Foça Ulaştırma Terminal Birlik Komutanlığı'nda virüs denetimleri uygulanıyor. Düzenli olarak ateşleri ölçülen askerler, sosyal mesafe kurallarını uyuyor. Koğuşlarda el dezenfeksiyon istasyonları oluşturularak sürekli dolu olması sağlanıyor. Personel arasındaki sosyal mesafe dikkate alınarak, koğuşta bir ranza boş bırakılacak şekilde, personelin baş-ayak prensibine göre yatmaları sağlanıyor. Lavabolar sosyal mesafeyi arttırmak için bir atlamalı olarak kullanılıyor. Koğuşların sık havalandırılması sağlanırken, günde en az üç kez temizlik yapılıyor. Koridorlar ve koğuşlar ULV cihazları ile günlük olarak dezenfekte ediliyor. Birliğe yeni katılan erlerden risk grubu içinde olanlar hikayesine göre izole edilerek 21 gün boyunca karantina bölgesinde misafir ediliyor. Karantina bölgesinde bulunan personelin günde 3 kez ateşleri ölçülüyor. Kapalı alanda yapılan eğitimler iptal edilirken, sosyal mesafe kuralına uyarak küçük gruplar halinde açık hava eğitimleri gözetim altında devam ediyor. Eğitimlerde kullanılacak olan ekipmanlar önce dezenfekte ediliyor, ardından eğitim gerçekleştiriliyor.

Gazino ve kantinde de masalara sosyal mesafe kurallarına uyularak oturuluyor. Kantinde ise en az temas ile kantin çalışanlarında maske ve eldiven gibi gerekli tüm önlemlerin alınması sağlanıyor. Ayrıca bu alanda Rehberlik Danışma Merkezi danışmanı, askerlere psikolojik destek sağlıyor, sorunlarını dinleyerek süreci atlatmasında yardımcı oluyor.Mehmetçiğin aileleri ile görüşmesi ankesörlü telefonlarla yapılıyor. Mehmetçiğin sıklıkla girdiği tesislerde ise botların dezenfeksiyonu kurulan hijyen havuzları ile yapılıyor.Yemekhaneye ise askerlerin ateşi ölçülerek içeri alınıyor. Sosyal mesafeyi korumak için her masada bir personel oturuyor. Yemek dağıtımı yapan personelin maske, eldiven ve bone takması titizlikle takip ediliyor. Yemek yemek için gelen personelin en az 20 saniye ellerini yıkaması sağlanıyor.Nizamiye bölgesinde sıkı denetimler devam ederken, personelin kışlaya giriş ve çıkışları sırasında ateş ölçümü yapılıyor. Birlik nizamiyelerinde görevli personelin maske kullanılması sağlanıyor, kullanılan maske azami 3 saat arayla değiştiriliyor.Ulaştırma Binbaşı ve Ulaştırma ve Terminal Birlik Komutanlığı Salgınla Mücadele Kurulu Başkanı Tarık Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirlerini titizlikle uyguladıklarını söyledi. Birlikteki herkesin tedbirlere uyduğunu anlatan Kılıç, şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin canlı ve dinamik yapısı ile salgınla mücadele kapsamında salgınla mücadele kapsamında etkin olarak tedbirleri uyguluyoruz. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak koğuş yatma planlarımızı revize ettik. Personelin bulunduğu yerleri sıklıkla temizliyoruz. Aynı zamanda Mehmetçiklerimizin kullandığı kolaylık tesislerini giriş ve çıkışlarda hijyen tedbirlerini uyguluyoruz. Devam eden eğitim faaliyetlerine küçük gruplar halinde uygulamalı olarak sürdürüyoruz. Mehmetçiklerimizin yaşam alanlarında ve lojmanlarda da tedbirleri aktif olarak uyguluyoruz. Bu süreçte emredilen tüm hususlara harfiyen riayet ediyoruz. Yaşanan bu süreçte tedbir al, sosyal mesafeni koru ve birliğinde kal prensibini uyguluyoruz."

Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Foça, Ege, Güncel, Haber

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