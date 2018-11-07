İzmir'deki "Askeri Casuslukta Kumpas" Davası

İzmir
'de, askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin, FETÖ'nün TSK
içindeki üyeleri hakkında açılan 103 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 17'si tutuklu 103 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında, tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklardan bazıları ve avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısının, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş belirtmesinin ardından söz alan bazı sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu.
FETÖ ile bağlantısı olmadığını savunan tutuklu sanıklardan Ekrem S., hakkında örgütle bağlantısı olduğuna ilişkin somut bir delilin dosyaya girmediğini iddia ederek tahliye talebinde bulundu. Tutuklu sanıklardan Ali Ç. ise örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını, aleyhine tanık olarak ifade veren kişilerin beyanlarını reddettiğini söyleyerek tutuksuz yargılanmak istediğin söyledi.
Savcının mütalaasına katılmadığını ifade eden tutuklu sanıklardan Ali Oğuz
K. da cezaevi şartlarının zor olduğunu belirterek, annesi ve babasının sağlık problemi yaşadığını, ailesinin mağdur olduğunu ileri sürerek tahliyesini talep etti.
Tutuklu sanıklardan Çetin C., 24 aydan beridir tutuklu bulunduğunu ve B.G'nin iddiaları yüzünden tutuklandığını ancak yargılama aşamasında bu kişinin kendisini tanımadığını söylediğini iddia ederek bu kişinin ifadesinin boşa çıktığını dile getirdi.
"Daha önce ByLock kullandığıma ilişkin dosyaya giren bir bilgi yoktu ancak şimdi bu programı kullandığım söyleniyor. ByLock kullanmadım" diyen Çetin C., mahkeme heyetinden tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, duruşmayı 9 Kasım Cuma gününe erteledi. - İZMİR
İzmir
07 Kasım 2018 Çarşamba 18:35