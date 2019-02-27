İzmir'deki "Askeri Casuslukta Kumpas" Davası

İzmir
'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) içindeki üyeleri hakkında açılan, 13'ü tutuklu 103 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, müşteki emekli Pilot
Kurmay Albay Zeki Aşım, mesleki olarak kariyerinin iyi olmasından dolayı FETÖ'nün hedefinde olduğunu, örgütün kendisine kumpas kurmasından dolayı bir süre cezaevinde tutuklu kaldığını belirtti.
Görev yaptığı dönemde Hava Kuvvetleri Komutanlığında çok sayıda FETÖ mensubu subayın bulunduğunu, ancak kimlerin örgüt mensubu olduğuna ilişkin somut bir kanıtının olmadığını kaydeden Aşım, bu davanın tutuksuz sanıklarından G.Ö'nün de bu kategoriye girdiğini söyledi.
Filo komutanı olduğu zaman, G.Ö'nün siciline düşük not verdiği için Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ'cülerden tepki aldığını ifade eden Aşım, Akıncı Üssu¨ davasında yargılanan eski Çiğli
2. Ana Jet Üs Komutanı tu¨mgeneral Kubilay Selçuk
'un 10 yıl boyunca G.Ö'yü koruma altına alarak, onun hatalarını görmezlikten geldiğini aktardı.
Mahkeme heyeti, duruşmaya öğle arası verdi.
İddianame
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt
'ın yaveri emekli albay Gürsel Yüce, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma
Büyükelçiliği Askeri Ataşesi kurmay albay Mehmet Demirağ, FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül
, Mehmet Hanefi Sözen, Naci Tosun ve İsmail Büyükçelebi
'nin bulunduğu 22'si firari 103 sanık hakkında, "silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği ve üyeliği" suçlamalarına yer verilmişti.
İddianamede, haklarında "askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" suçlamasıyla açılan davada beraat eden sanıkların bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok
ve emekli Jandarma
Kurmay Albay Mustafa Önsel
'in de bulunduğu 98 kişi müşteki olarak yer almıştı.
İzmir, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA