Haberler » 3. Sayfa » İzmir'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Haberler

İzmir'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

13.01.2020 10:09 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:14İzmir'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
'in ilçesinde, iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka ilçesi Tuna Mahallesi'nde bulunan 1711. Sokak'ta, aralarında alacak verecek konusu olan Mustafa Cihat ve Ö.D. karşı karşıya geldi. İki şahsın arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Ö.D., Sarıidris'i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevrede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen ekipler, Sarıidris'in hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri şüpheli Ö.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - İZMİR

Sarıidris, Karşıyaka, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:39  Gazeteci Ali Tezel sosyal medya paylaşımlarından dolayı gözaltına alındı - Haberler
10:39  Lizbon 2020 Avrupa Yeşil Başkenti seçildi - Haberler
10:28  Arabada sıkılan köpek sahibini korna ile çağırdı - Haberler
10:22  ABD Savunma Bakanı'ndan Trump'a yalanlama: Kanıt görmedim - Haberler
10:20  Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kozak'tan, 'E-İhracatta Yerelleşme' konulu... - Haberler
10:18  (Özel) Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında dehşet: Kadını sopayla dövdü - Haberler
10:16  67 yaşındaki kadına tecavüz eden sanıktan bilindik savunma: Rızasıyla oldu - Haberler
09:15  Tanrı Dağları'nda uluyan vekil, Sağlık Bakanı'na küfür ettiği videoya açıklık getirdi - Haberler
08:38  Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa Vakfı'nı ziyaret etti - Haberler
08:35  AB Konsey Başkanı'nın "Libya konusunda endişeliyiz" sözüne Erdoğan'ın yanıtı sert oldu - Haberler
13.01.2020 10:44:29