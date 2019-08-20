Haberler» 3. Sayfa» Haber

İzmir'deki büyük orman yangınına teknolojik müdahale

İzmir'de devam eden orman yangınında teknolojiden de yararlanıldı.

20.08.2019 15:27 İzmir'deki büyük orman yangınına teknolojik müdahale
İzmir'de devam eden orman yangınında teknolojiden de yararlanıldı. Kızılötesi ışınlarla helikoptere gelen sinyaller, karada çalışan ekiplere gönderilerek alevlere daha kısa sürede ulaşılması sağlandı. Öte yandan, ormanları yakanları tespit etmek için ormanların çeşitli yerlerine 'Fotokapan' yerleştirdiği belirtildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, geçtiğimiz pazar günü çıkan ve henüz tam anlamıyla kontrol altına alınamayan yangının söndürülmesi için ekipler çalışmaya devam ediyor.

Hem havadan hem de karadan alevler söndürülmeye çalışılırken, orman yangınında teknolojiye de başvuruldu. Gece uçuşu yapan helikopterlere takılan gece görüş sistemleriyle kızılötesiyle alınan veriler, karada çalışan ekiplere aktarıldı ve alevlere müdahale edildi. Bu teknolojiyle birlikte ekiplerin alevlere ulaşması da kolaylaştırıldı.

'Fotokapan' ile ormanı yakanlar bulunacak

Gece görüş sisteminin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğünün de ormanları yakanları tespit etmek için ormanların çeşitli yerlerine 'Fotokapan' yerleştirdiği belirtildi. Işığa ve sese duyarlı olarak çalışan sistemin fotoğrafları çekip merkeze gönderdiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 800 kamera sisteminin olduğu, bunların 254'ünün ise İzmir'de bulunduğu açıklandı. - İZMİR

Karabağlar, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:35   Uyuşturucu madde ticareti yapan 5 şüpheli tutuklandı
15:32   Maganda kurşunu kurbanı 10 yaşındaki Selin son yolculuğuna uğurlandı
15:30   Yolcu otobüsüne çarpan otomobilde can pazarı: 1 ölü
15:27   İzmir'deki büyük orman yangınına teknolojik müdahale
15:25   Siirt'te tarihi eser niteliği olan malzeme ve ruhsatsız silah ele geçirildi
15:10   Cami imamı kazada hayatını kaybetti
15:09   Tekirdağ'da definecilerin tarlada altın aradığı iddiası