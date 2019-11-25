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İzmir'deki büyük yangın kontrol altında

İzmir'in Bornova ilçesinde, plastik ambalaj deposunda çıkan yangına onlarca itfaiye ekibi müdahale etti.

25.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:35İzmir'deki büyük yangın kontrol altında
'in ilçesinde, plastik ambalaj deposunda çıkan yangına onlarca itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bornova ilçesi İşıkkent Mahallesi Gökdere yolu üzerinde bulunan plastik ambalaj deposunda yangın çıktı. Yangın bir anda büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine onlarca itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangına, 11 itfaiye aracı müdahale ederken, dumanlar kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü.

İddiaya göre yangının, elektrik kontağındaki arıza sebebiyle çıktığı öne sürüldü. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - İZMİR

İtfaiye, Bornova, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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