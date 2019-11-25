Haberler » 3. Sayfa » İzmir'deki büyük yangın kontrol altında - Haber

İzmir'deki büyük yangın kontrol altında

İzmir'deki büyük yangın kontrol altındaİZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, plastik ambalaj deposunda çıkan yangına onlarca itfaiye ekibi müdahale etti.

25.11.2019 12:48 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:52
'deki büyük yangın kontrol altında
İZMİR - İzmir'in ilçesinde, plastik ambalaj deposunda çıkan yangına onlarca itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bornova ilçesi İşıkkent Mahallesi Gökdere yolu üzerinde bulunan plastik ambalaj deposunda yangın çıktı. Yangın biranda büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine onlarca itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangına, 11 itfaiye aracı müdahale ederken, dumanlar kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü.
İddiaya göre yangının, elektrik kontağındaki arıza sebebiyle çıktığı öne sürüldü. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
İzmir'deki büyük yangın kontrol altında

Bornova, İtfaiye, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:04 Çakma kimyager uyuşturucuları çoğaltamadan yakalandı
15:00 16 yaşındaki çocuğu öldüren, babasını yaralayan sanığa 27 yıl hapis
14:55 Siirt'te minibüs hırsızlığı kamerada
14:47 Aksaray'da iki hurda araç alev alev yandı
14:41 Haber alınamayan şahıs polisi alarma geçirdi
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
12:12 İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti
11:53 Günün bomba iddiası: İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradı
11:32 Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar
10:50 "Jigolo yapma" vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran çete yakalandı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
10:07 Çocuklarını alevlerin arasından çekip alan anne, sevinemedi
09:59 Şoför kavgayı ayırmayanlara kızdı, otobüsü durdurdu
09:41 Alkollü müşteri barda dehşet saçtı: 2 garson bıçaklandı
25.11.2019 15:07:14