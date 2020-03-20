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İzmir'deki camiler boş kaldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında camilerin cuma günü ve kandil gecesinde kapalı olmasını kararlaştırırken, alınan karar doğrultusunda İzmir'deki camilerde de cuma namazı kılınmadı.

20.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:46
İzmir'deki camiler boş kaldı
Diyanet İşleri Başkanlığı, Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında camilerin cuma günü ve kandil gecesinde kapalı olmasını kararlaştırırken, alınan karar doğrultusunda İzmir'deki camilerde de cuma namazı kılınmadı.

Vatandaşların kalabalık ortamda bulunup risk oluşturmaması sebebiyle alınan kararın ardından bugün camilerde cuma namazı kılınmadı. Okunan ezanın ardından camiden, "Allah milletimizi ve bütün insanları bu virüs salgınından korusun, Cumamız mübarek olsun" şeklinde anons yapılarak vatandaşların namazlarını evlerinde kılması istendi. Korona virüs tedbiri çerçevesinde alınan karar doğrultusunda boş kalan İzmir Hacı İhsan Gültekin Camii havadan görüntülendi.

İzmir'deki camilerin kapılarına duyurular asılırken, namaz saatinde cami önüne gelen bazı vatandaşlar asılan duyuruları okuduktan sonra geri döndü. Cami görevlisi Ahmet Çavuşoğlu ise Diyanet tarafından yürürlüğe koyulan uygulamayı doğru bulduğunu belirterek, "Sağlığımız için alınan bu kararlara uyulması gerekiyor. Vatandaşlarımız bir süre daha namazlarını evde kılmaya devam etsin" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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