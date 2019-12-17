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İzmir'deki "çekyat cinayeti" davasına devam edildi

İzmir'in Konak ilçesinde, Gülümser Bulut'un çekyatın içinde battaniyeye sarılı cesedinin bulunmasına ilişkin kızı ile yeğeninin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

17.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:22İzmir'deki
'in ilçesinde, Gülümser Bulut'un çekyatın içinde battaniyeye sarılı cesedinin bulunmasına ilişkin kızı ile yeğeninin yargılandığı davanın duruşması görüldü.
İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar Gülümser Bulut'un kızı tutuksuz sanık H.A. ile tutuklu sanık yeğeni Yunus Kahraman ve avukatları katıldı.
H.A'nın avukatı, müvekkilinin cinayet işlemediğini savunarak, "Bu cinayeti Yunus işledi. Müvekkilimin annesini dövdüğü iftira ve yalandır. Kanıtlayacağız, soruşturmanın genişletilmesini talep ediyoruz." dedi.
Tutuklu sanık Yunus Kahraman'ın avukatı ise asıl failin müvekkili olmadığını savunarak, "Cesetin geç bulunmasının sebebi kızının polisi geç aramasıdır, Yunus değildir." diye konuştu.
Yunus Kahraman ise teyzesine zarar vermediğini ileri sürerek, "Masumum. Bu davada geçmişimle yargılanırsam mağdur olurum. Masumiyetime zarar verir. Eşim 3-5 gün sonra doğum yapacak. Ona yanında olacağıma söz verdim. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
H.A. ise cinayetle ilgisi olmadığını savundu.
İddia makamı Yunus Kahraman'ın tutukluluk halinin devamı, H.A'nın ise tutuklanması yönünde mütalaa verdi.
Mahkeme heyeti, Kahraman'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken iddia makamının tutuklanması yönündeki mütalaasını reddetti ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.
Olay
Anafartalar Mahallesi'nde annesi Gülümser Bulut ile yaşayan H.A'nın 2018'in Ağustos ayında polisi arayıp ihbarda bulunması üzerine evde yapılan incelemede Bulut'un cesedinin battaniyeye sarılarak çekyatın içine konulduğu belirlenmişti.
Bulut'un ölümünün doğal yollarla gerçekleşmediği belirlenerek, çelişkili ifadeler veren kızı H.A. ve yeğeni Yunus Kahraman hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.
Daha önce başka bir kadın cinayetinden 15 yıl hapis cezası alan ve 2014 yılında tahliye edilen Yunus Kahraman'ın 2 Nisan 2018'de kaybolan ve bir daha alınamayan 45 yaşındaki Özlem Akusta ile en son görüşen kişi olduğu ileri sürülmüş, bu konuda da dava açılmıştı.

Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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