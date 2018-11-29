İzmir'deki Cinayet

İzmir
'in Aliağa
ilçesinde, trafikte "yol verme" tartışması nedeniyle çıkan kavgada bir kişi tabanca ile öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan baba tutuklandı, oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Barbaros ve Onat Kutlar
caddelerinin kesiştiği kavşakta "yol verme" meselesi yüzünden tartıştığı Cumra Erdem'i tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan H.Ö. (52) ile oğlu M.Ö'nün (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan baba H.Ö. tutuklandı, oğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Barbaros ve Onat Kutlar caddelerinin kesiştiği kavşakta otomobil sürücüleri M.Ö. ile Cumra Erdem (47) arasında, 26 Kasım'da "yol verme" meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla vurulan Cumra Erdem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırma sonucu, sürücü M.Ö. ile olay yerinden kaçtığı belirlenen babası H.Ö. gözaltına alınmıştı.
29 Kasım 2018 Perşembe 20:55